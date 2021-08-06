Продолжение карьеры под вопросом

Динамо матчем против Вереса стартовало в новом сезоне УПЛ. Чемпион-2020/2021 уверенно победил ровенский клуб со счетом 4:0.

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Денис Попов не смог доиграть матч до конца. Футболист получил травму. Защитник Динамо рискует выбыть из обоймы на длительный срок.

По информации источника, Попов разорвал крестообразные связки на той ноге, где и была операция. Точный диагноз игроку поставят после артроскопии в Барселоне.

Уже на 4-й минуте нули на табло размочил Денис Попов. Центрбек киевлян хорошо начал сезон. Все бы ничего, если бы не травма во встрече. Футболист после забитого гола провел на футбольном поле лишь 30 минут и был заменен на Илью Забарного.



У Попова травма / Скриншот из instagram.com/foot.format