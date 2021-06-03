Стоит отметить, что на Евро-2020 все сборные получили право заявить сразу 26 игроков (вместо 23 футболистов, как это было до этого). Таким правом воспользовались все команды, за исключением Испании, которая внесла лишь 24 игрока.

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Таким образом на Евро-2020 622 игрока. Однако до первого матча на турнире сборные могут проводить замену игроков из-за травм и случаев заражения коронавирусом. Поэтому количество игроков может быть и больше.

Больше всего игроков на турнире будут представлять клубы из Англии – сразу 146 футболистов. Они с 33 клубов. Это не только команды АПЛ, но и Чемпионшипа. В этом списке и два украинца – Александр Зинченко (Манчестер Сити) и Андрей Ярмоленко (Вест Хэм)

Далее разместились немецкие клубы, 18 из которых делегировали 91 футболиста. На третьей строчке этого рейтинга Италия с 75 футболистами из 19 клубов. Здесь Украину представляет лишь Руслан Малиновский (Аталанта).

Украина в этом рейтинге на седьмом месте – 19 игроков. Они представляют лишь три клуба – Динамо, Шахтер и Днепр-1. И 18 из них – это игроки сборной Украины. Единственный легионер в Украине, который может сыграть на Евро-2020 – польский защитник Томаш Кендзера с Динамо.

Футболисты каких клубов УПЛ будут представлены на Евро-2020

Динамо: Георгий Бущан, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Артем Беседин (все – Украина), Томаш Кендзера (Польша).

Шахтер: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (все – Украина).

Днепр-1: Артем Довбик (Украина).

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Динамо в топ-5 представленных команд

Динамо на чемпионат Европы делегирует сразу 11 футболистов. И по этому показателю киевский клуб – пятый в рейтинге (делит эту строчку с английским Манчестер Юнайтед). Больше представлять будут только английские Манчестер Сити и Челси (по 15 футболистов), немецкую Баварию (14), итальянский Ювентус (12).