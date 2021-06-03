Варто відзначити, що На Євро-2020 усі збірні отримали право заявити одразу 26 гравців (замість 23 футболістів, як це було до цього). Таким правом скористалися усі команди, за винятком Іспанії, яка внесла лише 24 гравців.

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Таким чином на Євро-2020 622 гравці. Однак до першого матчу на турнірі збірні можуть проводити заміну гравців через травми та випадки зараження коронавірусом. Відтак кількість гравців може бути й більшою.

Найбільше гравців на турнірі представлятимуть клуби з Англії – одразу 146 футболістів. Вони з 33 клубів. Це не лише команди АПЛ, але й Чемпіоншипу. В цьому списку і двоє українців – Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) та Андрій Ярмоленко (Вест Хем)

Далі розмістилися німецькі клуби, 18 з яких делегували 91 футболіста. На третій сходинці цього рейтингу Італія з 75 футболістами з 19 клубів. Тут Україну представляє лише Руслан Маліновський (Аталанта)

Україна в цьому рейтингу на сьомому місці – 19 гравців. Вони представляють лише три клуби – Динамо, Шахтар та Дніпро-1. І 18 з них – це гравці збірної України. Єдиний легіонер в Україні, який може зіграти на Євро-2020 – польський захисник Томаш Кендзьора з Динамо.

Футболісти яких клубів УПЛ будуть представлені на Євро-2020

Динамо: Георгій Бущан, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Артем Бєсєдін (усі – Україна), Томаш Кендзьора (Польща).

Шахтар: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (усі – Україна).

Дніпро-1: Артем Довбик (Україна).

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Динамо у топ-5 представлених команд

Динамо на чемпіонат Європи делегує одразу 11 футболістів. І за цим показником київський клуб – п'ятий в рейтингу (ділить цю сходинку з англійським Манчестер Юнайтед). Більше представлятимуть лише англійські Манчестер Сіті та Челсі (по 15 футболістів), німецьку Баварію (14), італійський Ювентус (12).