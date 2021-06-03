Различного рода травмы не позволили поехать на Евро-2020 сразу нескольким ведущим футболистам мира. Например, лидер Ливерпуля Вирджил ван Дейк так и не успел восстановиться после сложной травмы.
К слову Основной голкипер сборной Нидерландов пропустит Евро-2020
Травмы помешали и Марку-Андре Тер Штегену, Серхио Рамосу и Дани Карвахалю. Дебютировать на чемпионате Европы из-за травм не смогут Фати, Гринвуд, Заниоло.
Вместе с тем новоиспеченный защитник Баварии Дайо Упамекано не получил вызов в национальную команду Франции. Пожалуй, свой последний шанс сыграть на большом турнире потеряли Златан Ибрагимович и Марко Ройс.
Топ-футболисты, которые не сыграют на Евро-2020
- Марк-Андре Тер Штеген (Германия) – 75 миллионов евро
- Дани Карвахаль (Испания) – 40 миллионов евро
- Серхио Рамос (Испания) – 14 миллионов евро
- Дайо Упамекано (Франция) – 60 миллионов евро
- Вирджил ван Дейк (Нидерланды) – 70 миллионов евро
- Фати (Испания) – 80 миллионов евро
- Мейсон Гринвуд (Англия) – 50 миллионов евро
- Николо Заниоло (Италия) – 40 миллионов евро
- Джесси Лингард (Англия) – 22 миллиона евро
- Марко Ройс (Германия) – 15 миллионов евро
- Златан Ибрагимович (Швеция) – 4 миллиона евро
Топ-футболисты, которые не сыграют на Евро-2020 / Инфографика Спорт 24