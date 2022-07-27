Матч Фенербахче-Динамо начнется в 20:00 в среду, 27 июля. Текстовая онлайн-трансляция матч будет доступна на сайте Спорт 24 канала в этой новости.

Достойно внимания Динамо попытается выбить Фенербахче из Лиги чемпионов: анонс жаркого ответного матча в Стамбуле

Для обеих команд это будет решающая игра. Победитель пары выйдет в следующий раунд квалификации, где сыграет с представителем Австрии Штурмом. Проигравший в этой дуэли вылетит в квалификацию Лиги Европы, где придется сыграть против чешского Словацко.

Первый матч между командами закончился нулевой ничьей. Эта игра состоялась в польском городе Лодзь и была "домашней" для Динамо.

Динамо семь раз играло вничью 0:0 в первом домашнем матче плей-офф. И только однажды удалось пройти соперника. Это тоже было в квалификации Лиги чемпионов – в третьем раунде в сезоне 2000/2001. Тогда удалось пройти сербскую Црвену Звезду – после 0:0 в Киеве на выезде матч закончился вничью 1:1 и киевляне прошли дальше благодаря правилу выездного гола. Сейчас это правило в еврокубках уже не действует.

В Стамбул тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу взял с собой 24 футболиста. Среди игроков нет нападающего Владислава Супряги. 22-летний футболист не участвовал в первом матче против Фенербахче. Супряга вернулся в Динамо после аренды в Сампдории, но травмировался перед стартом в Лиге чемпионов.

В преддверии поединка "Мистер" и Александр Караваев приняли участие в традиционной пресс-конференции. Луческу отметил, что в ответном матче будет совсем другая игра.



Луческу на пресс-конференции / Фото Динамо

Потери команд перед ключевым поединком

Перед ответным матчем в расположениях команд произошли определенные изменения, если сравнивать с первой игрой между Динамо и Фенербахче.

Как уже отмечалось, Супряга не попал в заявку команды. По информации журналиста Виктора Вацка, нападающий получил травму перед стартом в Лиге чемпионов. Также в списке тех, кто полетел в Стамбул, еще троих молодых игроков – Викентия Волошина (отправился в аренду в Александрию), а также Антона Боля и Александр Яцик (переведены в состав юношеской команды киевлян).

Произошли некоторые изменения и в составе турецкого соперника. В лазарете Фенербахче находятся Сердар Азиз и Мерт Хакан Яндаш.

Перед матчем с Турцией покинули Ким Мин Чже, которого выкупило итальянское Наполи, и перебравшийся в Аль-Наср из Саудовской Аравии Луиса Густаво.



Динамо сыграет в бело-голубой форме / Фото из фейсбука киевского клуба

Любопытно! Традиционно в день матча клубы определяются по комплектам игровых форм, в которых сыграют в предстоящем поединке. Динамовцы выйдут на поле в домашней форме в бело-голубых цветах, вратарь команды займет место в рамке владений киевлян в сером комплекте.