Киевское Динамо и донецкий Шахтер узнали соперников в юношеской Лиге чемпионов. Киевлянам придется сыграть против Барселоны, а "горнякам" – против Порту.

Источник: УЕФА

В этом сезоне УЕФА пришлось изменить правила проведения юношеской Лиги чемпионов. Вместо групповых этапов – только матчи на вылет. При этом все стадии состоять из одного матча.

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В юношеской Лиге чемпионов выступят 64 команды. Перед этим их разбили на четыре группы. И команды из этих групп сыграют между собой в 1/32 и 1/16 финала. После этого все команды, которые вышли в 1/8 финала, снова объединят в одну группу перед жеребьевкой.

Украину на этом этапе представляли Динамо и Шахтер. Они не могли сыграть между собой, а также против российских команд.

Во время жеребьевки Динамо выпало сыграть против сверстников из Барселоны. Шахтер же померится силами с Порту. Оба матча состоятся в Киеве.

Матчи 1/32 финала запланированы на 2 и 3 марта. На 12 марта запланирована жеребьевка всех остальных стадий. Команды же 6 и 7 апреля сыграют в 1/16 финала, 20 и 21 апреля – в 1/8 финала. Четвертьфинальные встречи запланированы на 4 и 5 мая.

Финал четырех юношеской лиги чемпионов примет швейцарский Ньон. 17 мая – полуфинальные матчи, а 20 мая – финал.

Напомним, в прошлом сезоне юношеская команда Шахтера не смогла преодолеть групповой этап турнира. Динамо же уступило в 1/16 финала от загребского Динамо. Команду в то время тренировал Йовичевич, который теперь возглавляет Днепр-1.