Київське Динамо та донецький Шахтар дізналися суперників в юнацькій Лізі чемпіонів. Киянам доведеться зіграти проти Барселони, а "гірникам" – проти Порту.

Джерело: УЄФА

В цьому сезоні УЄФА довелося змінити правила проведення юнацької Ліги чемпіонів. Замість групових етапів – лише матчі на виліт. При цьому всі стадії складатимуться з одного матчу.

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В юнацькій Лізі чемпіонів виступлять 64 команди. Перед цим їх розбили на чотири групи. І команди з цих груп зіграють між собою в 1/32 та 1/16 фіналу. після цього всі команди, які вийшли в 1/8 фіналу, знову об'єднають в одну групу перед жеребкуванням.

Україну на цьому етапі представляли Динамо та Шахтар. Вони не могли зіграти між собою, а також проти російських команд.

Під час жеребкування Динамо випало зіграти проти однолітків з Барселони. Шахтар же поміряється силами з Порту. Обидва матчі відбудуться в Києві.

Матчі 1/32 фіналу заплановані на 2 та 3 березня. На 12 березня заплановано жеребкування всіх решта стадій. Команди ж 6 та 7 квітня зіграють в 1/16 фіналу, 20 та 21 квітня – в 1/8 фіналу. Чвертьфіналі зустрічі заплановані на 4 та 5 травня.

Фінал чотирьох юнацької Ліги чемпіонів прийме швейцарський Ньйон. 17 травня – півфінальні матчі, а 20 травня – фінал.

Нагадаємо, в минулому сезоні юнацька команда Шахтаря не змогла подолати груповий етап турніру. Динамо ж поступилося в 1/16 фіналу від загребського Динамо. Команду на той час тренував Ігор Йовічевіч, який тепер очолює Дніпро-1.