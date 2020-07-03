В субботу, 4 июля, "Динамо" ждет один из решающих матчей сезона против донецкого "Шахтера". Но киевлян ждет серьезное испытание с кадровыми потерями.

Вадим Евтушенко, ассистент главного тренера киевлян Алексея Михайличенко рассказал о кадровых проблемах перед игрой. Его слова цитирует официальный сайт "бело-синих".

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"Впереди у нас сложная игровая неделя, масса решающих матчей. Поэтому мы, конечно, стараемся подойти к ним в нормальном психологическом состоянии. К сожалению, травмы и отстранение игроков вносят свои коррективы в подготовку команды", – сказал Евтушенко.

У нас нет большого выбора. Будет еще завтрашняя тренировка, по итогам которой главный тренер примет решение. Повторюсь, что мы сильно пострадали в защитной линии – три основных защитника не смогут принять участие в матче с "Шахтером". Перебор карточек у Шабанова. Миколенко, скорее всего, не сыграет. Попов полностью пропустит матч. Что касается остальных – посмотрим. Счет времени идет на часы: посмотрим, удастся ли нам привлечь еще кого-то перед игрой с "Шахтером".

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