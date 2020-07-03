"Динамо" зіткнулося з кадровою катастрофою перед дербі з "Шахтарем"
У суботу, 4 липня, "Динамо" чекає один з вирішальних матчів сезону проти донецького "Шахтаря". Але киян чекає серйозне випробовування з кадровими втратами.
Вадим Євтушенко, асистент головного тренера киян Олексія Михайличенка, розповів про кадрові проблеми перед грою. Його слова цитує офіційний сайт "біло-синіх".
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"Попереду у нас складний ігровий тиждень, маса вирішальних матчів. Тому ми, звісно, намагаємося підійти до них у нормальному психологічному стані. На жаль, травми та відсторонення гравців вносять свої корективи у підготовку команди", – сказав Євтушенко.
У нас немає великого вибору. Буде ще завтрашнє тренування, за підсумками якого головний тренер прийме рішення. Повторюся, що ми сильно постраждали в захисній лінії – три основні захисники не зможуть прийняти участь у матчі з "Шахтарем". Перебір карток у Шабанова. Миколенко, скоріш за все, не зіграє. Попов стовідсотково пропустить матч. Щодо решти – подивимося.
"Шахтар" достроково став чемпіоном України
- Донецький "Шахтар" у 27-му турі УПЛ обіграв "Олександрію" (3:2) і достроково став чемпіоном України.
- "Гірники" випереджали найближчого переслідувача в таблиці – "Динамо" – на 19 очок, але кияни втратили математичні шанси наздогнати донецький клуб, так як в останніх 6 матчах зможуть набрати максимум 18 очок.
- Крім того, "Шахтар" обійшов "Динамо" за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні. Тепер у "гірників" 35 трофеїв, а у динамівців – 34. Для "Шахтаря" це 13-й виграний чемпіонат України, на рахунку "Динамо" – 15.