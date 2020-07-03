У суботу, 4 липня, "Динамо" чекає один з вирішальних матчів сезону проти донецького "Шахтаря". Але киян чекає серйозне випробовування з кадровими втратами.

Вадим Євтушенко, асистент головного тренера киян Олексія Михайличенка, розповів про кадрові проблеми перед грою. Його слова цитує офіційний сайт "біло-синіх".

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"Попереду у нас складний ігровий тиждень, маса вирішальних матчів. Тому ми, звісно, намагаємося підійти до них у нормальному психологічному стані. На жаль, травми та відсторонення гравців вносять свої корективи у підготовку команди", – сказав Євтушенко.

У нас немає великого вибору. Буде ще завтрашнє тренування, за підсумками якого головний тренер прийме рішення. Повторюся, що ми сильно постраждали в захисній лінії – три основні захисники не зможуть прийняти участь у матчі з "Шахтарем". Перебір карток у Шабанова. Миколенко, скоріш за все, не зіграє. Попов стовідсотково пропустить матч. Щодо решти – подивимося.

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