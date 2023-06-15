5 июля киевское Динамо сыграет против бухарестского Динамо. Товарищеская встреча состоится в австрийский город Санкт-Файт-ан-дер-Глан на стадионе "Жак Леман Арена".

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Первый спарринг-партнер киевлян

Это первый публично объявленный спарринг для киевлян.

Перед этим бухарестский клуб запланировал себе два спарринга против словенского и венгерского соперников (28 июня и 2 июля).

Это будет встреча Луческу с бывшими подопечными. "Мистер" возглавлял бухарестское Динамо с 1885 по 1990 годы, а также поиграл в роли футболиста.



Спаринги бухарестского Динамо на летнем собрании / Фото из инстаграмма румынского клуба

Ранее президент киевского Динамо Игорь Суркис заявлял, что клуб пока еще не определился со страной, в которой команда проведет межсезонное собрание. "Бело-синие" выбирали между Австрией и Швейцарией. Владелец столичного клуба намекнул, что место базирования команды будет зависеть от состава спаррингов.

Киевлянам нужно провести хорошее собрание, чтобы вернуть себя на вершину УПЛ. Динамо впервые за долгое время заняло место за пределами топ-3. За 30 туров подопечные Мирчи Луческу набрали 60 баллов и стали четвёртыми по итогам сезона УПЛ-2022/2023.

Динамо уступило третьей луганской Заре 7 очков. Таким же было отставание от второго Днепра-1. Оба этих клуба набрали за сезон 67 пунктов. Отставание киевлян от чемпиона Украины Шахтера составило 12 баллов.

Сам Луческу заинтриговал своим будущим в столичном клубе. "Мистер" заявил, что через несколько дней станет известно, останется ли он у Динамо.