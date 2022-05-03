Динамо собрало 22 миллиона гривен в благотворительном турне для Украины
Источник:сайт Динамо
Киевское Динамо заканчивает свой вояж по Европе в рамках Match for peace #StopWarInUkraine". Чемпион Украины уже собрал на нужды украинского народа значительную сумму.
Динамовцы на этом не остановятся
Киевляне обнародовали сумму, собранную за пять благотворительных матчей в апреле. Динамо удалось выручить за поединки более 22 миллионов гривен.
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Свой последний матч в рамках благотворительного турне динамовцы проведут 4 мая. Соперником украинского клуба станет швейцарский Базель. Стартовый свисток судьи раздастся в 20:00 по киевскому времени.
Все вырученные средства пойдут на нужды украинского народа, продолжающего страдать от войны против России.
Отметим, что после этого динамовцы отправятся в расположение сборной Украины, которая уже в Словении начала подготовку к игре плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии.
Как Динамо собрало в благотворительном турне
За спинами динамовцев уже пять сыгранных встреч. Свой вояж по Европе с благотворительной целью для помощи Украине Динамо начало в Польше, где сыграли против Легии. В стартовой игре команда Мирчи Луческу отмечала победу со счета 1:3.
Уже через два дня динамовцы сыграли в Турции против Галатасарая, где второй раз добыли победу с идентичным счетом 1:3.
В третьем матче чемпион страны сошелся на одном поле против ЧФР Клуж. Поединок прошел в родной для "Мистера" Румынии, где и базировались киевляне. Румыны оставили свои ворота на замке, но сами тоже не забили. В итоге – 0:0.
Никакого поражения
26 апреля украинцев ждало настоящее интересное противостояние против дортмундской Боруссии, которое неожиданно закончилось в пользу Динамо – 2:3. "Дмели" серьезно отнеслись к этому поединку и выпустили на поле главных звезд команды – Эрлинга Голанда и Марко Ройса.
Через два дня динамовцы уже гостили в Загребе, где в их расположение приехал главный тренер Днепра-1 Игорь Йовичевич. У Хорватского наставника была теплая встреча с динамовцами и даже спел перед матчем гимн Украины. В этом динамовском дерби была расписана мировая – 2:2.Любопытно. В общей сложности подопечные Луческу одержали три победы и дважды сыграли вничью. Следует выделить беспроигрышную серию киевлян.