Киевское "Динамо" в субботу, 24 октября, сыграет против "Александрии". Этот матч в Киеве пройдет без зрителей.

Решение провести матч без зрителей в "Динамо" объяснили тем, что Киев остается в "оранжевой зоне" по уровню эпидемической опасности. Ограничения в этой зоне относятся и к проведениям массовых мероприятий, в том числе футбольных матчей.

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"Руководствуясь соответствующими предписаниями Кабинета министров Украины, Минздрава, КГГА, Исполнительного комитета УАФ и Дирекции УПЛ, вынуждены сообщить, что в субботу, 24 октября, "Динамо" сыграет с "Александрией" на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах", – заявили в клубе.

Матч "Динамо" – "Александрия" состоится в субботу, 24 октября. Начало встречи в 17:00.