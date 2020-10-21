"Динамо" следующий матч против "Александрии" проведет без зрителей
Киевское "Динамо" в субботу, 24 октября, сыграет против "Александрии". Этот матч в Киеве пройдет без зрителей.
Решение провести матч без зрителей в "Динамо" объяснили тем, что Киев остается в "оранжевой зоне" по уровню эпидемической опасности. Ограничения в этой зоне относятся и к проведениям массовых мероприятий, в том числе футбольных матчей.
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"Руководствуясь соответствующими предписаниями Кабинета министров Украины, Минздрава, КГГА, Исполнительного комитета УАФ и Дирекции УПЛ, вынуждены сообщить, что в субботу, 24 октября, "Динамо" сыграет с "Александрией" на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах", – заявили в клубе.
Матч "Динамо" – "Александрия" состоится в субботу, 24 октября. Начало встречи в 17:00.
- За шесть предыдущих матчей в УПЛ, "Динамо" пять раз провело в Киеве. Все эти матчи прошли без зрителей.
- Без зрителей состоялись два матча "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов, которые команда провела в Киеве: против нидерландского "АЗ Алкмар" и бельгийского "Гента".
- Единственный матч "Динамо" в Киеве в этом сезоне, который состоялся со зрителями на трибунах – игра группового этапа турнира против "Ювентуса". На НСК "Олимпийский" собралось 18 750 зрителей. И этот матч стал единственным, который проиграл "Динамо".