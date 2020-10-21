"Динамо" наступний матч проти "Олександрії" проведе без глядачів
Київське "Динамо" в суботу, 24 жовтня, зіграє проти "Олександрії". Цей матч в Києві відбудеться без глядачів.
Рішення провести матч без глядачів в "Динамо" пояснили тим, що Київ залишається у "помаранчевій зоні" за рівнем епідемічної небезпеки. Обмеження в цій зоні стосуються і щодо проведення масових заходів, у тому числі футбольних матчів.
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"Керуючись відповідними приписами Кабінету міністрів України, МОЗ, КМДА, Виконавчого комітету УАФ і Дирекції УПЛ, змушені повідомити, що в суботу, 24 жовтня, "Динамо" зіграє з "Олександрією" на НСК "Олімпійський" без глядачів на трибунах", – заявили в клубі.
Матч "Динамо" – "Олександрія" відбудеться в суботу, 24 жовтня. Початок зустрічі о 17:00.
- За шість попередніх матчів в УПЛ, "Динамо" п'ять провело в Києві. Всі ці матчі відбулися без глядачів.
- Без глядачів відбулися і два матчі "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів, які команда провела в Києві – проти нідерландського "АЗ Алкмаар" та бельгійського "Гента".
- Єдиний матч "Динамо" в Києві в цьому сезоні, який відбувся з глядачами на трибунах – гра групового етапу турніру проти "Ювентуса". На НСК "Олімпійський" зібралося 18750 глядачів. І цей матч став єдиним, який програло "Динамо".