Київське "Динамо" в суботу, 24 жовтня, зіграє проти "Олександрії". Цей матч в Києві відбудеться без глядачів.

Рішення провести матч без глядачів в "Динамо" пояснили тим, що Київ залишається у "помаранчевій зоні" за рівнем епідемічної небезпеки. Обмеження в цій зоні стосуються і щодо проведення масових заходів, у тому числі футбольних матчів.

До теми: Одразу два матчі УПЛ перенесли в інші міста: причина

"Керуючись відповідними приписами Кабінету міністрів України, МОЗ, КМДА, Виконавчого комітету УАФ і Дирекції УПЛ, змушені повідомити, що в суботу, 24 жовтня, "Динамо" зіграє з "Олександрією" на НСК "Олімпійський" без глядачів на трибунах", – заявили в клубі.

Матч "Динамо" – "Олександрія" відбудеться в суботу, 24 жовтня. Початок зустрічі о 17:00.