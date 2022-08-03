Луческу: Наш соперник – очень хорошая команда

Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился своими ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Он считает, что встреча против австрийской команды будет не простой.

Кстати Динамо – Штурм: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

"Это не будет легкая игра для нас. Мы ждем тяжелого противостояния в рамках европейского турнира. Вся команда понимает, что за поединок ждет нас завтра – для имиджа страны, для их популярности. Как вы можете видеть, все команды, которые играют в еврокубки, очень хорошо подготовлены, и участие в этих турнирах – это большая мотивация для каждого футболиста.

Штурм уже успел сыграть два официальных матча в своем чемпионате, они уже вошли в соревновательный ритм и имеют в этом преимущество над нами. Наш соперник – очень хорошая команда, с хорошей организацией игры, футболисты знают, что делать на поле. Так что нам точно легко не будет", – сказал тренер киевлян.

Домашний матч Динамо состоится в польском городе Лодзь. Луческу подчеркнул, что команде не хватает поддержки родных трибун.

Стартовый состав? Никаких сомнений, но я не скажу вам его (улыбается). Знаете, мы играем дома, но не совсем дома. Обидно, что сейчас нет украинских журналистов – и это ужасно. Завтра будет подобная ситуация. На трибунах будут украинские женщины и дети, а мужчины не имеют права сейчас покидать страну и защищают ее. И мы будем биться на поле, чтобы ради них преодолеть квалификацию и играть в Лиге чемпионов.

– добавил специалист.

Обратите внимание! Матч Динамо – Штурм в среду, 3 августа, состоится в Польше, начнется в 21:00 по Киеву (в 20:00 по местному времени). Где смотреть игру, можете просмотреть по ссылке.