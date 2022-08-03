Луческу: Наш суперник – дуже хороша команда

Головний тренер Динамо Мірча Луческу поділився своїми очікуваннями від матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Він вважає, що зустріч проти австрійської команди буде не простою.

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"Це не буде легка гра для нас. Ми чекаємо на важке протистояння в рамках європейського турніру. Уся команда розуміє, що за поєдинок чекає на нас завтра – для іміджу країни, для їхньої популярності. Як ви можете бачити, усі команди, які грають у єврокубках, дуже добре підготовлені, і участь у цих турнірах – це велика мотивація для кожного футболіста.

Штурм уже встигнув зіграти два офіційних матчі у своєму чемпіонаті, вони вже увійшли у змагальний ритм, і мають у цьому перевагу над нами. Наш суперник – дуже хороша команда, з хорошою організацією гри, футболісти знають, що мають робити на полі. Тож, нам точно легко не буде", – сказав тренер киян.

Домашній матч Динамо відбудеться у польському Лодзь. Луческу наголосив, що команді не вистачає підтримки рідних трибун.

Стартовий склад? Жодних сумнівів, але я не скажу вам його (усміхається). Знаєте, ми граємо вдома, але не зовсім вдома. Дуже прикро, що зараз немає українських журналістів – і це жахливо. Завтра буде аналогічна ситуація. На трибунах будуть українські жінки та діти, а чоловіки не мають права зараз залишати країну й захищають її. І ми будемо битися на полі, аби заради них подолати кваліфікацію та грати в Лізі чемпіонів,

– додав фахівець.

Зверніть увагу! Матч Динамо – Штурм в середу, 3 серпня, відбудеться в Польщі, розпочнеться о 21:00 за київським часом (о 20:00 за місцевим часом). Де дивитися гру, можете переглянути за посиланням.