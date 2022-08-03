Традиційні домашні кольори киян

Гравці київського клубу вийдуть на футбольне поле у біло-блакитній формі. Голкіпер Динамо одягне сірий комплект ігрової форми.

До теми Динамо – Штурм: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Австрійський Штурм зіграє у синій формі, а воротар – у світло-салатовій.

Нагадаємо, що свої "домашні" поєдинки підопічні Мірчі Луческу проводять у польському місті Лодзь, де раніше свої матчі зіграла збірна України. На жаль, через повномасштабну війну динамівці ще не можуть зіграти на рідному НСК "Олімпійський".



Динамо – Штурм: ігрові комплекти форм / Фото київського клубу

Матч третього кваліфікаційного кола Ліги чемпіонів Динамо – Штурм відбудеться 3 липня о 21:00 за київським часом.

Перша зустріч між Динамо та Штурмом буде унікальним. УЄФА вирішила використати VAR на цьому поєдинку. До цього відеоповтор використовували лише у зустрічах основного раунду Ліги чемпіонів, а не кваліфікації.

Зверніть увагу! Сайт 24 каналу буде вести текстову трансляцію матчу Динамо – Штурм.