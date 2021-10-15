Динамо и Шахтер совместно обновили кресла на НСК "Олимпийский": фото

15 октября 2021 , 13:28
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Источник:

фейсбук Динамо

Динамо и Шахтер второй сезон подряд делят НСК "Олимпийский" в Киеве. Гранды украинского футбола решили совместно обновить скамейки запасных на главном стадионе Украины.

Новые скамейки запасных на НСК "Олимпийский"

Скамейка запасных Динамо в традиционных для киевлян синих цветах. "Бело-синие" информируют, что кресла изготовлены специализированной итальянской компанией Lino Sonego.

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Новая скамейка запасных оборудована системой обогрева с тремя функциями на спинках и сиденьях.


Новая скамейка запасных Динамо / Фото Динамо

Шахтер также проинформировал о появлении новых кресел на НСК "Олимпийский" со своей символикой. "Горняки" сообщили, что реализовали проект совместно с Динамо. Кресла дончан – оранжевые.


Новая скамейка запасных Шахтера / Фото Шахтер

  • Донецкий Шахтер выступает на НСК "Олимпийский" с 2020 года. "Горняки" решили не выступать в Харькове на ОСК "Металлист" и договорились о сотрудничестве с НСК "Олимпийский".
  • Недавно Шахтер обновил газон на столичном стадионе. Также "горняки" открыли фан-шоп на "Олимпийском". Магазин Шахтера расположен рядом с фан-шопом Динамо. 
Автор: Михайло Гема