Динамо и Шахтер совместно обновили кресла на НСК "Олимпийский": фото
Источник:фейсбук Динамо
Динамо и Шахтер второй сезон подряд делят НСК "Олимпийский" в Киеве. Гранды украинского футбола решили совместно обновить скамейки запасных на главном стадионе Украины.
Новые скамейки запасных на НСК "Олимпийский"
Скамейка запасных Динамо в традиционных для киевлян синих цветах. "Бело-синие" информируют, что кресла изготовлены специализированной итальянской компанией Lino Sonego.
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Новая скамейка запасных оборудована системой обогрева с тремя функциями на спинках и сиденьях.
Новая скамейка запасных Динамо / Фото Динамо
Шахтер также проинформировал о появлении новых кресел на НСК "Олимпийский" со своей символикой. "Горняки" сообщили, что реализовали проект совместно с Динамо. Кресла дончан – оранжевые.
Новая скамейка запасных Шахтера / Фото Шахтер
- Донецкий Шахтер выступает на НСК "Олимпийский" с 2020 года. "Горняки" решили не выступать в Харькове на ОСК "Металлист" и договорились о сотрудничестве с НСК "Олимпийский".
- Недавно Шахтер обновил газон на столичном стадионе. Также "горняки" открыли фан-шоп на "Олимпийском". Магазин Шахтера расположен рядом с фан-шопом Динамо.