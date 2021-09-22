Магазины Динамо и Шахтера – соседи

Шахтер открыл клубный фан-шоп, который расположен на НСК "Олимпийский". Магазин дончан буквально в нескольких метрах от фан-шопа Динамо.

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В магазине Шахтера продают атрибутику донецкого клуба.

До этого фан-шоп дончан был в Харькове. Однако в декабре 2020 года были объявлено о закрытии магазина, ведь Шахтер переехал в Киев.



Шахтер открыл фан-шоп на НСК "Олимпийский" возле магазина Динамо / Фото Tribuna.com

Насчет Динамо, то киевский клуб в августе открыл новый фан-шоп напротив стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Шахтер и Динамо 22 сентября сыграют перенесенный матч за Суперкубок Украины. Встреча грандов украинского футбола состоится на НСК "Олимпийский". Начало игры в 21:00.

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