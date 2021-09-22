Магазины Динамо и Шахтера – соседи
Шахтер открыл клубный фан-шоп, который расположен на НСК "Олимпийский". Магазин дончан буквально в нескольких метрах от фан-шопа Динамо.
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В магазине Шахтера продают атрибутику донецкого клуба.
До этого фан-шоп дончан был в Харькове. Однако в декабре 2020 года были объявлено о закрытии магазина, ведь Шахтер переехал в Киев.
Шахтер открыл фан-шоп на НСК "Олимпийский" возле магазина Динамо / Фото Tribuna.com
Шахтер и Динамо 22 сентября сыграют перенесенный матч за Суперкубок Украины. Встреча грандов украинского футбола состоится на НСК "Олимпийский". Начало игры в 21:00.
Фанаты Динамо против Шахтера в Киеве
- Переезд Шахтера на НСК "Олимпийский" негативно восприняли ультрас киевского Динамо.
- Летом фанаты несколько раз портили символику Шахтера в Киеве.
- В честь презентации новой формы Шахтер разместил рекламные баннеры по всему Киеву. Болельщики Динамо посрезали эмблемы донецкого клуба.
- Впоследствии ультрас в центре Киева демонтировали рекламный плакат Шахтера.