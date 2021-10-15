Новые скамейки запасных на НСК "Олимпийский"

Скамейка запасных Динамо в традиционных для киевлян синих цветах. "Бело-синие" информируют, что кресла изготовлены специализированной итальянской компанией Lino Sonego.

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Новая скамейка запасных оборудована системой обогрева с тремя функциями на спинках и сиденьях.



Новая скамейка запасных Динамо / Фото Динамо

Шахтер также проинформировал о появлении новых кресел на НСК "Олимпийский" со своей символикой. "Горняки" сообщили, что реализовали проект совместно с Динамо. Кресла дончан – оранжевые.



Новая скамейка запасных Шахтера / Фото Шахтер