В Киеве НСК "Олимпийский" отремонтируют за 49,67 миллиона гривен Планируется капитальный ремонт беговых дорожек, установка инженерных, теплокоммуникационных сетей, приобретение легкоатлетического оборудования, а также гидродинамическая очистка дренажной сливной канализационной системы. Читайте также Динамо оштрафовали на полмиллиона гривен за драку на НСК "Олимпийский" Сколько потратят на ремонт спорткомплекса: расходы подрядчикам – 20,96 миллиона гривен; материальные ресурсы – 13,73 миллиона гривен; зарплата – 3,89 миллиона гривен; прибыль подрядчика – 291 тысяча гривен. Что планируют закупить За защитное ограждение для метания молота заплатят 1,21 миллиона гривен. За 288 тысяч гривен закупят стойки для прыжка с шестом. Также 784 тысяч гривен заплатят за "место приземления для прыжка с шестом" – набор специальных матов.