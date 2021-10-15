Нові лави запасних на НСК "Олімпійський"

Лава запасних Динамо у традиційних для киян синіх кольорах. "Біло-сині" інформують, що крісла виготовлені спеціалізованою італійською компанією Lino Sonego.

До речі У Києві проведуть масштабний ремонт НСК "Олімпійський"

Нова лава запасних обладнана системою обігріву з трьома функціями на спинках і сидіннях.



Нова лава запасних Динамо / Фото Динамо

Шахтар також проінформував про появу нових крісел на НСК "Олімпійський" зі своєю символікою. "Гірники" повідомили, що реалізували проєкт спільно з Динамо. Крісла донеччан – помаранчеві.



Нова лава запасних Шахтаря / Фото Шахтар