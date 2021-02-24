Динамо и Шахтер обменялись любезностями перед решающими матчами в Лиге Европы
Шахтер поддержал своего заклятого соперника киевское Динамо перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге.
Источник:24 канал
Шахтер в своем твиттере пожелал Динамо победить Брюгге, чтобы продолжить выступления в Лиге Европы.
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"Желаем Динамо победы в матче с Брюгге", – говорится в сообщении на странице "горняков".
Динамо с благодарностью отреагировало таким твитом:
"Спасибо! Будет прекрасно, если две украинские команды продолжат выступления в еврокубках", – ответила пресс-служба киевлян.
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