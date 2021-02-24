Шахтер поддержал своего заклятого соперника киевское Динамо перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге.

Шахтер в своем твиттере пожелал Динамо победить Брюгге, чтобы продолжить выступления в Лиге Европы.

Смотрите также Удержит ли преимущество Шахтер в матче против Маккаби: прогноз на матч 1/16 финала ЛЕ

"Желаем Динамо победы в матче с Брюгге", – говорится в сообщении на странице "горняков".

Динамо с благодарностью отреагировало таким твитом:

"Спасибо! Будет прекрасно, если две украинские команды продолжат выступления в еврокубках", – ответила пресс-служба киевлян.

Бажаємо перемоги @DynamoKyiv у матчі з «Брюгге»! pic.twitter.com/GoSSo9gqjV — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 24, 2021

Ко вниманию. Обе команды сыграют ответные матчи в Лиге Европы 25 февраля. Киевляне будут противостоять Брюгге в выездном поединке (начало в 22:00), а "горняки" на НСК Олимпийский принимать Маккаби Тель-Авив, встреча начнется в 19:55.