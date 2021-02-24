Шахтар підтримав свого заклятого суперника київське Динамо перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге.

Шахтар у своєму твітері побажав Динамо перемогти Брюгге, аби продовжити виступи в Лізі Європи.

Дивіться також Чи втримає перевагу Шахтар у матчі проти Маккабі: прогноз на матч 1/16 фіналу ЛЄ

"Бажаємо Динамо перемоги в матчі з Брюгге", – написано в повідомленні на сторінці "гірників".

Динамо із вдячністю відреагувало таким твітом:

"Дякуємо! Буде прекрасно, якщо дві українські команди продовжать виступи в єврокубках", – відповіла пресслужба киян.

Бажаємо перемоги @DynamoKyiv у матчі з «Брюгге»! pic.twitter.com/GoSSo9gqjV — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 24, 2021

До уваги. Обидві команди зіграють матчі-відповіді у Лізі Європи 25 лютого. Кияни протистоятимуть Брюгге у виїзному поєдинку (початок о 22:00), а "гірники" на НСК Олімпійський прийматимуть Маккабі Тель-Авів, зустріч розпочнеться о 19:55.