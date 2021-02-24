Динамо і Шахтар обмінялися люб'язностями перед вирішальними матчами в Лізі Європи
Шахтар підтримав свого заклятого суперника київське Динамо перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге.
Джерело:24 канал
Шахтар у своєму твітері побажав Динамо перемогти Брюгге, аби продовжити виступи в Лізі Європи.
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"Бажаємо Динамо перемоги в матчі з Брюгге", – написано в повідомленні на сторінці "гірників".
Динамо із вдячністю відреагувало таким твітом:
"Дякуємо! Буде прекрасно, якщо дві українські команди продовжать виступи в єврокубках", – відповіла пресслужба киян.
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