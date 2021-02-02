Матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти на нейтральных полях. Украину в Лиге Европы будут представлять Динамо и Шахтер.

Источник: твитер журналиста ESPN Дейла Джонсона

Это может произойти в том случае, если соответствующая организация стран введет такое ограничение, как закрытие границ в связи с карантинными требованиями, а футбольные клубы не добьются для себя исключения из правил, чтобы матчи прошли на утвержденных УЕФА стадионах согласно календарю.

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Если это произойдет, то клубы, участвующие в плей-офф еврокубков, до 8 февраля будут должны сообщить УЕФА о невозможности организации или поездки на первый матч Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Если ограничения, наложенные местными властями, приведут к тому, что матч может не состояться, в УЕФА будут руководствоваться следующими правилами:

Если ограничения местной власти принимающего клуба будут применимы к гостевой стороне, домашний клуб должен будет предложить альтернативное место проведения встречи на нейтральном поле.

Если домашний клуб не может предложить альтернативное место проведения матча, окончательное решение по игре будет принимать УЕФА, а принимающей стороне могут присудить техническое поражение 0:3.

Отмечается, что в любом случае клубы могут договориться между собой, чтобы изменить место проведения матчей или поменять местами домашние или выездные матчи, но при условии одобрения со стороны УЕФА.

Во всех случаях администрация УЕФА имеет право назначить альтернативное место для проведения любого конкретного матча, а также перенести первую игру или ответный матч. Также может быть принято решение изменения формата противостояния команд из двухматчевого на одноматчевое.