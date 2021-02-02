Матчі плей-офф Ліги чемпіонів і Ліги Європи можуть пройти на нейтральних полях. Україну в Лізі Європи представлятимуть Динамо та Шахтар.

Джерело: твітер журналіста ESPN Дейла Джонсона

Це може статися в тому випадку, якщо відповідна установа країн введе таке обмеження, як закриття кордонів у зв'язку з карантинними вимогами, а футбольні клуби не доб'ються для себе виключення з правил, щоб матчі пройшли на затверджених УЄФА стадіонах відповідно до календаря.

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Якщо це станеться, то клуби, що беруть участь в плей-офф єврокубків, до 8 лютого будуть повинні повідомити УЄФА про неможливість організації або поїздки на перший матч Ліги чемпіонів або Ліги Європи.

Якщо обмеження, накладені місцевими властями, приведуть до того, що матч може не відбутися, в УЄФА будуть керуватися наступними правилами:

Якщо обмеження місцевої влади приймаючого клубу будуть застосовні до гостьової сторони, домашній клуб повинен запропонувати альтернативне місце проведення зустрічі на нейтральному полі.

Якщо домашній клуб не може запропонувати альтернативне місце проведення матчу, остаточне рішення по грі буде приймати УЄФА, а приймаючій стороні можуть присудити технічну поразку 0:3.

Зазначається, що в будь-якому випадку клуби можуть домовитися між собою, щоб змінити місце проведення матчів або поміняти місцями домашні або виїзні матчі, але за умови схвалення з боку УЄФА.

У всіх випадках адміністрація УЄФА має право призначити альтернативне місце для проведення будь-якого конкретного матчу, а також перенести першу гру або матч-відповідь. Також може бути прийнято рішення зміни формату протистояння команд з двоматчевого на одноматчеве