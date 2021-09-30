Инцидент исчерпан

Журналист Игорь Цыганик сообщал, что перепалка между Пятовым и Сидорчуком едва не переросла в драку. Также драка едва не случилась между тренерскими штабами обеих команд.

Узнайте больше Капитаны Динамо и Шахтера едва не подрались в перерыве матча за Суперкубок Украины, – СМИ

Андрей Пятов в комментарии ведущему "ТаТоТаке" Михаилу Спиваковскому прокомментировал инцидент. По словам Спиваковского, словесную перепалку формально начал Сидорчук.

Футболист Динамо попросил, чтобы Пятов успокоил тренеров Шахтера. В ответ Пятов посоветовал Сидорчуку попросить партнеров не давить на арбитра.

Претензия пошла одна на другую, эмоции, и разбежались по раздевалках. Другое дело, что там нашлось кому продолжать это дело – там были администраторы, тренеры, Огнен Вукоевич. По большому счету, это все,

– сказал Спиваковский.

Пятов рассказал Спиваковскому, что конфликт с Сидорчуком исчерпан. Футболисты уладили конфликт еще перед вторым таймом.

"Я спросил Андрея Пятова о дальнейшем, и он сказал, что специально подождал выхода Сергея Сидорова из раздевалки, они отбили кулачки, и этот инцидент был исчерпан", – сообщил Спиваковский.

Спиваковский добавил, что никакой драки между капитанами Динамо и Шахтера быть не могло. Оба футболиста имеют дружеские отношения.

"Пятов задал мне вопрос, который меня смутил: "Ассоциируем ли мы Сидорчука с людьми, которые будут биться и толкаться в тоннеле?" Они – друзья, дружат семьями. Понятно, что это была эмоциональная беседа даже без намека на какой-то мордобой", – резюмировал Спиваковский.

В матче за Суперкубок Шахтер разгромил Динамо со счетом 3:0. Команды вновь сыграют между собой уже 3 октября в матче 10 тура чемпионата Украины.