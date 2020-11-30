Перед вылетом в Италию на поединок 5 тура группового раунда Лиги чемпионов против "Ювентуса" игроки, тренерский штаб и персонал первой команды "Динамо" сдали очередные тесты на наличие COVID-19 в лаборатории, сертифицированной УЕФА.

К счастью, все тесты показали отрицательный результат. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Смотрите также Как защитник "Динамо" Забарный грубо сыграл против Степанюка и получил прямую красную карточку: видео В понедельник, 30 ноября, после обеда делегация "бело-синих" отправится в Турин, где 2 декабря проведет матч против "Ювентуса". Ювентус – Динамо: что известно о матче Матч "Ювентус" – "Динамо" состоится во вторник, 2 декабря, на "Ювентус Стэдиуме", начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

В параллельном поединке "Ференцварош" в Венгрии примет "Барселону".

"Барселона" (12 очков) и "Ювентус" (9 очков) вышли в плей-офф Лиги чемпионов. "Динамо" и "Ференцварош" поспорят за выход в Лигу Европы.