Перед вильотом до Італії на поєдинком 5 туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Ювентуса" гравці, тренерський штаб і персонал першої команди "Динамо" здали чергові тести на наявність COVID-19 в лабораторії, сертифікованій УЄФА.

На щастя, усі тести показали негативний результат. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Дивіться також Як захисник "Динамо" Забарний грубо зіграв проти Степанюка й отримав пряму червону картку: відео У понеділок, 30 листопада, після обіду делегація "біло-синіх" відправиться в Турин, де 2 грудня проведе матч проти "Ювентуса". Ювентус – Динамо: що відомо про матч Матч "Ювентус" – "Динамо" відбудеться у вівторок, 2 грудня, на "Ювентус Стедіумі", початок гри – о 22:00 за київським часом.

У паралельному поєдинку "Ференцварош" в Угорщині прийматиме "Барселону".

"Барселона" (12 очок) та "Ювентус" (9) вийшли до плей-оф Ліги чемпіонів "Динамо" і "Ференцварош" посперечаються за вихід до Ліги Європи.