Динамо, сборная Украины или Тоттенхэм: кого будет тренировать Ребров после Ференцвароша

Сергей Ребров пока считается главным тренером Ференцвароша. Однако вряд ли он останется в венгерском клубе на следующий сезон. Поэтому есть немало других претендентов на украинского наставника.

Проблемы с Ференцварошем

У Сергея Реброва контракт с Ференцварошем до лета 2022 года. Но уже весной 2021 года была информация, что Ребров покинет клуб. Недавно Ребров дал интервью, где заявил, что не намерен покидать команду, ведь у него и дальше действует контракт. Хотя руководство клуба за его спиной начинает решать те вопросы, которые в компетенции тренера. И это не очень нравится Реброву.

Напомним Сергей Ребров в третий раз подряд привел Ференцварош к чемпионству в Венгрии

Это все может привести к тому, что летом 2021 года Ребров таки покинет клуб из Будапешта. И будет искать новое место работы. И претендентов на украинца немало.

Но здесь стоит отметить, что в контракте Реброва прописан пункт об отступных – 1 миллион евро. Поэтому если Ребров самовольно решит покинуть "Фради", то ему (или его клубу) придется заплатить эту сумму. Если же руководство Ференцвароша решит именно уволить Реброва, тогда отступные придется платить им.

Возвращение к Динамо

Чаще всего интерес к Реброву приписывали клубам, за которые он выступал. И здесь выделяется киевское Динамо, которое Ребров и тренировал. И до прихода Мирчи Луческу именно под руководством Реброва Динамо в последний раз выигрывало чемпионат Украины и играло на групповой стадии Лиги чемпионов.

Однако сейчас вероятность того, что 1 сентября 2021 года Ребров будет главным тренером Динамо крайне мала. Ведь руководство киевского клуба воспользовалось возможностью и подписало еще на два года контракт с Луческу после крайне успешного сезона (выход в групповой этап Лиги чемпионов, победа во всех внутренних соревнованиях – чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины). Но до 1 сентября – еще три месяца, и за это время может многое измениться. И может случиться так, что Ребров вернется в Динамо. Букмекерская компания Favbet дает коэффициент 100 на то, что Ребров 1 сентября 2021 года будет главным тренером Динамо.

Сборная Украины

Если тренерство в Динамо выглядит довольно невероятным, то в сборной Украины – значительно реальнее. Но здесь тоже стоит отметить один довольно важный момент – Андрей Шевченко. Он продлил контракт с Украинской ассоциацией футбола до конца 2022 года. И будет тренировать сборную Украины до конца чемпионата мира 2022 года.

Но Шевченко может и досрочно покинуть "сине-желтых". Это может произойти и из-за не слишком удачного выступления на Евро-2020. Или же если итальянский Милан предложит ему хороший контракт. Однако это тоже довольно маловероятно. Потому что Милан в этом сезоне сумел финишировать вторым в чемпионате Италии и впервые за 8 лет вышел в Лигу чемпионов. Поэтому Стефано Пиоли пока не уволят. И Шевченко вряд ли пригласят на его место в 2021 году.

Но если это все-таки произойдет, то именно тогда Ребров и будет главным претендентом на место наставника сборной Украины. Эксперты Favbet не исключают такой возможности – коэффициент 2,5 на то, что Ребров будет тренером сборной 1 сентября 2021 года.

Фенербахче или Тоттенхэм

Но есть еще два клуба, за которые играл Ребров, и которые он может возглавить. Это турецкий Фенербахче и английский Тоттенхэм. И оба клуба в поисках главного тренера. В пользу Реброва говорит то, что он сумел вывести скромный Ференцварош в групповой этап Лиги чемпионов. Это именно то, к чему стремятся и "канарейки", и "шпоры". При этом вероятность того, что Ребров до 1 сентября 2021 года возглавит один из этих клубов, не такая уж и большая – коэффициент 4.

Экзотический Кайрат

Украинские тренеры востребованы и в чемпионате Казахстана. Поэтому не стоит удивляться, если Ребров получит предложение от Кайрата и возглавит эту команду. В Favbet это оценили коэффициентом в 10.

Денежный Аль-Айн

Наименьший коэффициент от Favbet – только 1,1 – на то, что Ребров до 1 сентября 2021 года станет тренером Аль-Айна. Причина, почему этот вариант наиболее вероятный – деньги. По сообщению СМИ, Реброву предложили контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Кроме того, чемпионат ОАЭ стартует только в сентябре. И к этому времени Ференцварош сам разорвет контракт с Ребровым, ведь команде предстоит стартовать в чемпионате и квалификации Лиги чемпионов. Поэтому Реброву не придется платить отступные. А уже в 2022 году он сможет возглавить другой клуб.

Нам лишь остается дождаться, когда Ребров определится со своим будущим местом работы.