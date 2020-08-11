Вице-президент "Динамо" по вопросам безопасности Андрей Мадзяновский может в ближайшее время покинуть киевский клуб.

Об этом сообщает Telegram-канал "Dynamo Kyiv Inside". Он, по информации источника, не бывает в офисе клуба уже длительное время.

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"Возможный уход Красникова с поста вице-президента клуба может стать не последним в это межсезонье. Следующим может стать Мадзяновский, который не появляется в офисе уже долгое время. Разлом произошел по линии мир/война с фанатскими группами – бывший спецслужбист оказался противником конфронтации, сторонником диалога. Потеря для клуба большой не будет", - говорится в сообщении.

Красников покинул "Динамо"

Накануне речь шла об увольнении другого вице-президента Евгения Красникова, который начинает новый футбольный проект в Харькове.

В общем в киевском "Динамо" есть 6 человек, которые занимают должности вице-президентов.