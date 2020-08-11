Віцепрезидент "Динамо" з питань безпеки Андрій Мадзяновскій може найближчим часом покинути київський клуб.

Про це повідомляє Telegram-канал "Dynamo Kyiv Inside". Він, за інформацією джерела, не буває в офісі клубу вже тривалий час.

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"Можливий відхід Краснікова з поста віцепрезидента клубу може стати не останнім в це міжсезоння. Наступним може стати Мадзяновскій, що не з'являється в офісі вже довгий час. Розлом стався по лінії світ / війна з фанатськими групами – колишній спецслужбіст виявився супротивником конфронтації, прихильником діалогу. Втрата для клубу велика не буде", – йдеться у повідмоленні.

Красніков покинув "Динамо"

Напередодні йшлося про звільнення іншого віцепрезидента Євгена Краснікова, який починає новий футбольний проєкт у Харкові.

Всього в київському "Динамо" є 6 осіб, які займають посади віцепрезидентів.