Выстрел себе в ногу: видео дикого фэйла Попова, стоившего Динамо очков в Лиге Европы

Подопечные Мирчи Луческу были близки к получению своих первых баллов в ЛЕ. Впрочем, роковая ошибка центрбека загнала команду в безнадежное положение.

Динамо отыграло поединок третьего тура Лиги Европы 2022-2023. Соперником киевлян был французский Ренн, пишет 24 канал.

Как это было Онлайн-трансляция матча Ренн – Динамо

Французы были фаворитами матча и открыли счет уже в середине первого тайма. Динамо же смогло ответить еще до перерыва и было близко к ничьей. Впрочем, киевлян сильно подвел Денис Попов.

Центрбек неудачно вынес мяч у собственной штрафной и попал в грудь Дуэ. Нападающий Ренна спокойно вышел тет-а-тет с Бойко и пробил в свободный угол ворот.

Видео дикой ошибки Попова:

Это уже третье поражение киевлян в этой Лиге Европы. Динамо остается на последнем месте в квартете и почти упускают шансы на выход в плей-офф ЛЕ.

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Уже через неделю подопечные Луческу смогут взять реванш у Ренна в номинально домашнем матче. Лидером группы стал Фенербахче, победивший в параллельной игре АЕК (2:0).