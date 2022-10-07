Динамо відіграло поєдинок третього туру Ліги Європи 2022-2023. Суперником киян був французький Ренн, пише 24 канал.

Як це було Онлайн-трансляція матчу Ренн – Динамо

Французи були фаворитами матчу і відкрили рахунок вже в середині першого тайму. Динамо ж змогло відповісти ще до перерви і було близько до нічиєї. Втім, киян сильно підвів Денис Попов.

Центрбек невдало виніс м'яч біля власного карного майданчика і потрапив у груди Дуе. Нападник Ренна спокійно вийшов тет-а-тет з Бойком і пробив у вільний кут воріт.

Відео дикої помилки Попова:

Це вже третя поразка киян в цій Лізі Європи. Динамо залишається на останньому місці в квартеті та майже втрачають шанси на вихід у плей-офф ЛЄ.

Читайте також Валідольна гра проти команди з Ліхтенштейна: Дніпро-1 не зміг обіграти Вадуц – відео голів

Вже за тиждень підопічні Луческу зможуть взяти реванш у Ренна у номінально домашньому матчі. Лідером групи став Фенербахче, який у паралельній грі переміг АЕК (2:0).