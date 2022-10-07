Динамо отыграло поединок третьего тура Лиги Европы 2022-2023. Соперником киевлян был французский Ренн, пишет 24 канал.
Как это было Онлайн-трансляция матча Ренн – Динамо
Французы были фаворитами матча и открыли счет уже в середине первого тайма. Динамо же смогло ответить еще до перерыва и было близко к ничьей. Впрочем, киевлян сильно подвел Денис Попов.
Центрбек неудачно вынес мяч у собственной штрафной и попал в грудь Дуэ. Нападающий Ренна спокойно вышел тет-а-тет с Бойко и пробил в свободный угол ворот.
Видео дикой ошибки Попова:
Это уже третье поражение киевлян в этой Лиге Европы. Динамо остается на последнем месте в квартете и почти упускают шансы на выход в плей-офф ЛЕ.
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Уже через неделю подопечные Луческу смогут взять реванш у Ренна в номинально домашнем матче. Лидером группы стал Фенербахче, победивший в параллельной игре АЕК (2:0).
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Фенербахче
|2
|1
|0
|6:3
|7
|2
|Ренн
|2
|1
|0
|6:4
|7
|3
|АЕК
|1
|0
|2
|2:4
|3
|4
|Динамо
|0
|0
|3
|2:5
|0