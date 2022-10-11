10 октября Россия совершила очередной теракт. Во многих областях Украины раздались взрывы от ракет и вражеских дронов. Обстрелы унесли жизни 19 украинцев, еще 105 человек ранены.

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Кабаев: Было ощущение дежавю, как утром 24 февраля

В течение 11-го по 13 октября украинские клубы представят Украину в еврокубках. 13 октября свой матч в Лиге Европы проведет киевское Динамо.

Футболист киевлян Владислав Кабаев признался, что сильно волновался за живущую в столице страны семью. Полузащитник находился во Львове.

"Было чувство дежавю, как утром 24 февраля. Нас утром разбудила тревога – все начали брать телефоны и читать новости. Было очень много видео из Киева, из Львова, из Запорожья уже третий день – это ужасно. Мы обсуждаем это с ребятами. Если у нас есть возможность, мы помогаем. Со своей стороны могу сказать: выражаю большое соболезнование семьям погибших", – сказал Кабаев.

Взрывы во Львове? Я не скажу, что было ужасно. Мне было страшнее моей семьи, которая находилась в Киеве. У меня маленький ребенок, так что было тревожно за них. За себя – так себе. Немного слышал взрывы. Читает: о ситуации в Киеве – это ужас,

– добавил футболист.

К счастью, родные динамовцы не пострадали от вражеских ударов. Семья Кабаева сразу же уехала в Умань, куда их увезла жена другого игрока Динамо Александра Тимчика. Затем жена с ребенком отправится в Одессу.

"Все в стрессе"

Кабаев откровенно рассказал, что команда на фоне стресса сложно проходит подготовку к игре Лиги Европы против французского Ренна.

Готовиться к Ренну очень тяжело. Ситуация очень сильно влияет. Мы хоть спортсмены и должны думать о футболе. Но мы тоже люди. У нас семьи, дети, родители. И мы все переживаем за Украину. Все в стрессе. Конечно, весь день это обсуждаем. Сейчас в голове только одно – чтобы наступил мир. А об игре с Ренном сегодня тренер что-нибудь расскажет, а завтра будем конкретно готовиться к матчу,

– ответил Владислав.

Кабаев поблагодарил украинских военных, которые защищают нашу страну от оккупанта.

Обратите внимание! Матч Лиги Европы Динамо – Ренна состоится 13 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45.