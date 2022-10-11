10 жовтня Росія вчинила черговий теракт. У багатьох областях України пролунали вибухи від ракет та ворожих дронів. Обстріли забрали життя 19 українців, ще 105 людей поранено.

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Кабаєв: Було відчуття дежавю, як 24 лютого вранці

Протягом 11-го по 13-те жовтня українські клуби представлять Україну у єврокубках. 13-го жовтня свій матч у Лізі Європи проведе київське Динамо.

Футболіст киян Владислав Кабаєв зізнався, що сильно хвилювався за родину, яка живе у столиці країни. Натомість півзахисник перебував у Львові.

"Було почуття дежавю, як 24 лютого вранці. Нас вранці розбудила тривога – всі почали брати телефони та читати новини. Було дуже багато відео з Києва, зі Львова, з Запоріжжя вже третій день – це жахливо. Ми обговорюємо це з хлопцями. Якщо у нас є можливість, ми допомагаємо. Зі своєї сторони можу сказати: висловлюю велике співчуття родинам загиблих", – сказав Кабаєв.

Вибухи у Львові? Я не скажу, що було страшно. Мені було страшніше за мою родину, яка знаходилась в Києві. У мене маленька дитина, тож було тривожно за них. За себе – так собі. Трохи чув вибухи. Чита.:в про ситуацію в Києві – це жах,

– додав футболіст.

На щастя, рідні динамівця не постраждали від ворожих ударів. Сім'я Кабаєва одразу ж виїхала в Умань, куди їх відвезла дружина іншого гравця Динамо Олександра Тимчика. Далі дружина з дитиною відправиться в Одесу.

"Усі в стресі"

Кабаєв відверто розповів, що команда на тлі стресу складно проходить підготовку до гри Ліги Європи проти французького Ренна.

Готуватись до Ренна дуже тяжко. Ситуація дуже сильно впливає. Ми хоч спортсмени і повинні думати про футбол. Але ми теж люди. У нас сім'ї, діти, батьки. І ми всі переживаємо за Україну. Усі у стресі. Звісно, ​​весь день це обговорюємо. Зараз у голові лише одне – щоб наступив мир. А про гру з Ренном сьогодні тренер щось розкаже, а завтра будемо конкретно готуватись до матчу,

– відповів Владислав.

Кабаєв подякував українським військовим, які боронять нашу країну від окупанта.

Зверніть увагу! Матч Ліги Європи Динамо – Ренна відбудеться 13 жовтня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:45.