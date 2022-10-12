В четверг, 13 октября, Динамо играет матч 4 тура Лиги Европы 2022-2023. Команда Мирчи Луческу сыграет номинально домашний матч против французского Ренна в Кракове.

По теме Последний шанс: Динамо нужна только победа в матче с Ренном, чтобы не вылететь из Лиги Европы

Где смотреть матч Динамо – Ренн? Прямая трансляция поединка состоится на онлайн-сервисе Megogo. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени, пишет 24 канал.

Неделю назад команды уже встречались во Франции. Тогда подопечные Мирчи Луческу были очень близки к ничьей, однако грубая ошибка Попова в конце матча подарила победу Ренну (1:2).

В целом же киевляне проваливают этот евросезон. Динамо не сумело пробиться в Лигу чемпионов из-за квалификации, уступив в последнем раунде Бенфике.

Читайте также Динамо пролило свет о травме Бойко на фоне слухов о разрыве "крестов"

А в Лиге Европы "бело-синие" проиграли все три стартовых матча. Кроме Ренна, динамовцев обыгрывали Фенербахче (1:2) и АЕК Ларнака (0:1).

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ