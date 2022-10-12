В четверг, 13 октября, Динамо играет матч 4 тура Лиги Европы 2022-2023. Команда Мирчи Луческу сыграет номинально домашний матч против французского Ренна в Кракове.
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Где смотреть матч Динамо – Ренн? Прямая трансляция поединка состоится на онлайн-сервисе Megogo. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени, пишет 24 канал.
Неделю назад команды уже встречались во Франции. Тогда подопечные Мирчи Луческу были очень близки к ничьей, однако грубая ошибка Попова в конце матча подарила победу Ренну (1:2).
В целом же киевляне проваливают этот евросезон. Динамо не сумело пробиться в Лигу чемпионов из-за квалификации, уступив в последнем раунде Бенфике.
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А в Лиге Европы "бело-синие" проиграли все три стартовых матча. Кроме Ренна, динамовцев обыгрывали Фенербахче (1:2) и АЕК Ларнака (0:1).
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Фенербахче
|2
|1
|0
|6:3
|7
|2
|Ренн
|2
|1
|0
|6:4
|7
|3
|АЕК
|1
|0
|2
|2:4
|3
|4
|Динамо
|0
|0
|3
|2:5
|0