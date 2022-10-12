У четвер, 13 жовтня, Динамо відіграє матч 4 туру Ліги Європи 2022-2023. Команда Мірчі Луческу зіграє номінально домашній матч проти французького Ренна в Кракові.

До теми Останній шанс: Динамо потрібна лише перемога в матчі з Ренном, щоб не вилетіти з Ліги Європи

Де дивитись матч Динамо – Ренн? Пряма трансляція поєдинку відбудеться на онлайн-сервісі Megogo. Стартовий свисток прозвучить о 19:45 за київським часом, пише 24 канал.

Тиждень тому команди вже зустрічались у Франції. Тоді підопічні Мірчі Луческу були вкрай близькі до нічиєї, однак груба помилка Попова в кінці матчу подарувала перемогу Ренну (1:2).

Загалом же кияни провалюють цей євросезон. Динамо не зуміло пробитись в Лігу чемпіонів через кваліфікацію, поступившись в останньому раунді Бенфіці.

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А у Лізі Європи "біло-сині" програли всі три стартових матчі. Окрім Ренна, динамівців обігрували Фенербахче (1:2) та АЕК Ларнака (0:1).

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