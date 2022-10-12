У четвер, 13 жовтня, Динамо відіграє матч 4 туру Ліги Європи 2022-2023. Команда Мірчі Луческу зіграє номінально домашній матч проти французького Ренна в Кракові.
До теми Останній шанс: Динамо потрібна лише перемога в матчі з Ренном, щоб не вилетіти з Ліги Європи
Де дивитись матч Динамо – Ренн? Пряма трансляція поєдинку відбудеться на онлайн-сервісі Megogo. Стартовий свисток прозвучить о 19:45 за київським часом, пише 24 канал.
Тиждень тому команди вже зустрічались у Франції. Тоді підопічні Мірчі Луческу були вкрай близькі до нічиєї, однак груба помилка Попова в кінці матчу подарувала перемогу Ренну (1:2).
Загалом же кияни провалюють цей євросезон. Динамо не зуміло пробитись в Лігу чемпіонів через кваліфікацію, поступившись в останньому раунді Бенфіці.
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А у Лізі Європи "біло-сині" програли всі три стартових матчі. Окрім Ренна, динамівців обігрували Фенербахче (1:2) та АЕК Ларнака (0:1).
ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Фенербахче
|2
|1
|0
|6:3
|7
|2
|Ренн
|2
|1
|0
|6:4
|7
|3
|АЕК
|1
|0
|2
|2:4
|3
|4
|Динамо
|0
|0
|3
|2:5
|0