Досадная осечка: Динамо на последней минуте упустило победу над Рейнджерс в Лиге чемпионов

Киевское Динамо было близким к успеху в номинально домашней игре против Рейнджерс. Впрочем вице-чемпион Шотландии смог вырвать ничью в компенсированное время.

Динамо – Рейнджерс 1:1

Голы: Ярмоленко, 38 – Дессерс, 90+3.

Киевское Динамо продолжает свои выступления в Лиге чемпионов. Команда Александра Шовковского стартовала в квалификации с двух уверенных побед над Партизаном (6:2, 3:0), пишет 24 Канал.

По теме "Напились и украли дорожный знак": УЕФА срочно сменили арбитров матча Динамо в ЛЧ

Капитан на замене

Это позволило киевлянам попасть в третий квалификационный раунд турнира. Там соперником "бело-синих" стал вице-чемпион Шотландии Рейнджерс. Клуб из Глазго сначала выглядел фаворитом, но постепенно эксперты выравнивали свои прогнозы.

Перед первым матчем шансы команд на проход выглядели равными, а в номинально домашней игре в Люблине Динамо даже называли фаворитом. Шовковский выпустил в основе молодого Михавко вместо травмированного Дячука.

Кроме того, капитан команды Буяльский неожиданно остался на скамейке запасных. Тренер сделал выбор в пользу новичка Пихаленка. С первых минут обе команды начали активно создавать моменты.

Ярмоленко выводит вперед

На второй минуте Бущану пришлось дважды подряд парировать выстрелы Рейнджерса. В Динамо также искали возможности для ударов Шапаренко и Пихаленок, но им не хватало точности.

Читайте также Украинцы расположились в топе: УЕФА обновил пятилетний рейтинг клубов Европы

Ближе к перерыву Динамо стало атаковать более остро и это принесло свои плоды. Перед перерывом Шапаренко вырезал классный пас на Ваната и тот прострелил в центр. Там никто из защитников Рейнджерс не успел накрыть Ярмоленко, который добил мяч в пустые ворота.

Видео гола Ярмоленко:

Героическая игра Бущана

После перерыва Рейнджерс прижал киевлян к воротам, тогда как номинальные хозяева делали ставку на контратаки. Шотландцы были очень близки к голу, но в нужный момент наступил звездный час Бущана.

Кипер сборной Украины выполнил три крутых сейва после опасных ударов соперника. Особенно ярким был прыжок Георгия после удара Дессерса с близкого расстояния.

Стоит знать Динамо получило потенциального соперника в квалификации Лиги чемпионов

Немного не хватило

У киевлян имели полумоменты Шапаренко и Вивчаренко. Кроме того, Шовковский активно обновил нападение, выпустив Лонвейка, Буяльского, Брагару и Волошина. Однако главной задачей Динамо было не пропустить, но с ним "бело-синие" не справились.

На третьей компенсированной минуте Михавко упустил Дессерса во время подачи с фланга и бельгиец в упор расстрелял ворота Бущана. Таким образом киевляне не смогли переиграть Рейнджерс дома и теперь должны добывать результат в Глазго. Ответный матч – 13 августа.