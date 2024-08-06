Главным рефери матча был назначен литовский арбитр Донатас Румшас. Его помощниками должны были быть поляки Бартош Франковски и Томаш Мусялы, которые должны были следить за видеосистемой VAR.

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Скандал с участием польских арбитров

Ночью, около двух часов по местному времени арбитров задержали польские защитники закона в нетрезвом состоянии. В крови Бартоша Франковски обнаружили 1,8 промилле, а у Томаша Мусялы – 1,7 промилле.

Вместе с третьим лицом польские арбитры украли дорожный знак на проспекте Тысячелетия в Люблине и убегали с ним в торгово-развлекательный центр. Мужчин будут судить за повреждение и уничтожение дорожной инфраструктуры.

УЕФА уже официально объявили о смене арбитров на матч Динамо – Рейнджерс. Два других поляка заменят Франковски и Мусялу – это Томаш Квятковский и Павел Малец.

Напомним, что сегодня в 21:00 по киевскому времени, команда Александра Шовковского будет противостоять коллективу Филиппа Клемана в первом матче Q3 Лиги чемпионов.

