Динамо – Рейнджерс 1:1
Голи: Ярмоленко, 38 – Дессерс, 90+3.
Київське Динамо продовжує свої виступи у Лізі чемпіонів. Команда Олександра Шовковського стартувала у кваліфікації із двох впевнених перемог над Партизаном (6:2, 3:0), пише 24 Канал.
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Капітан на заміні
Це дозволило киянам потрапити у третій кваліфікаційний раунд турніру. Там суперником "біло-синіх" став віцечемпіон Шотландії Рейнджерс. Клуб із Глазго спочатку виглядав фаворитом, але поступово експерти вирівнювали свої прогнози.
Перед першим матчем шанси команд на прохід виглядали рівними, а у номінально домашній грі в Любліні Динамо навіть називали фаворитом. Шовковський випустив в основі молодого Михавка замість травмованого Дячука.
Крім того, капітан команди Буяльський несподівано залишився на лаві запасних. Тренер зробив вибір на користь новачка Піхальонка. З перших хвилин обидві команди почали активно створювати моменти.
Ярмоленко виводить вперед
На другій хвилині Бущану довелось двічі поспіль парирувати постріли Рейнджерса. У Динамо також шукали можливості для ударів Шапаренко та Піхальонок, але їм бракувало точності.
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Ближче до перерви Динамо стало атакувати більш гостро і це принесло свої плоди. Перед перервою Шапаренко вирізав класний пас на Ваната і той прострілив у центр. Там ніхто із захисників Рейнджерс не встиг накрити Ярмоленка, який добив м'яч у порожні ворота.
Відео голу Ярмоленка:
Героїчна гра Бущана
Після перерви Рейнджерс притис киян до воріт, тоді як номінальні господарі робили ставку на контратаки. Шотландці були дуже близькі до голу, але в потрібний момент настав зірковий час Бущана.
Кіпер збірної України виконав три крутих сейви після небезпечних ударів суперника. Особливо яскравим був стрибок Георгія після удару Дессерса з близької відстані.
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Трохи не вистачило
У киян мали напівмоменти Шапаренко та Вівчаренко. Крім того, Шовковський активно оновив напад, випустивши Лонвейка, Буяльського, Брагару та Волошина. Проте головним завданням Динамо було не пропустити, але із ним "біло-сині" не впорались.
На третій компенсованій хвилині Михавко впустив Дессерса під час подачі з флангу і бельгієць впритул розстріляв ворота Бущана. Таким чином кияни не змогли переграти Рейнджерс вдома і тепер мають здобувати результат у Глазго. Матч-відповідь – 13 серпня.