Динамо – Рейнджерс 1:1

Голи: Ярмоленко, 38 – Дессерс, 90+3.

Київське Динамо продовжує свої виступи у Лізі чемпіонів. Команда Олександра Шовковського стартувала у кваліфікації із двох впевнених перемог над Партизаном (6:2, 3:0), пише 24 Канал.

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Капітан на заміні

Це дозволило киянам потрапити у третій кваліфікаційний раунд турніру. Там суперником "біло-синіх" став віцечемпіон Шотландії Рейнджерс. Клуб із Глазго спочатку виглядав фаворитом, але поступово експерти вирівнювали свої прогнози.

Перед першим матчем шанси команд на прохід виглядали рівними, а у номінально домашній грі в Любліні Динамо навіть називали фаворитом. Шовковський випустив в основі молодого Михавка замість травмованого Дячука.

Крім того, капітан команди Буяльський несподівано залишився на лаві запасних. Тренер зробив вибір на користь новачка Піхальонка. З перших хвилин обидві команди почали активно створювати моменти.

Ярмоленко виводить вперед

На другій хвилині Бущану довелось двічі поспіль парирувати постріли Рейнджерса. У Динамо також шукали можливості для ударів Шапаренко та Піхальонок, але їм бракувало точності.

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Ближче до перерви Динамо стало атакувати більш гостро і це принесло свої плоди. Перед перервою Шапаренко вирізав класний пас на Ваната і той прострілив у центр. Там ніхто із захисників Рейнджерс не встиг накрити Ярмоленка, який добив м'яч у порожні ворота.

Відео голу Ярмоленка:

Героїчна гра Бущана

Після перерви Рейнджерс притис киян до воріт, тоді як номінальні господарі робили ставку на контратаки. Шотландці були дуже близькі до голу, але в потрібний момент настав зірковий час Бущана.

Кіпер збірної України виконав три крутих сейви після небезпечних ударів суперника. Особливо яскравим був стрибок Георгія після удару Дессерса з близької відстані.

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Трохи не вистачило

У киян мали напівмоменти Шапаренко та Вівчаренко. Крім того, Шовковський активно оновив напад, випустивши Лонвейка, Буяльського, Брагару та Волошина. Проте головним завданням Динамо було не пропустити, але із ним "біло-сині" не впорались.

На третій компенсованій хвилині Михавко впустив Дессерса під час подачі з флангу і бельгієць впритул розстріляв ворота Бущана. Таким чином кияни не змогли переграти Рейнджерс вдома і тепер мають здобувати результат у Глазго. Матч-відповідь – 13 серпня.