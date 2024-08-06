"Напились и украли дорожный знак": УЕФА срочно сменили арбитров матча Динамо в ЛЧ

Сегодня, в Люблине Динамо Киев сыграет номинально домашнюю игру против Рейндежрс в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Накануне матча УЕФА заменили арбитров, которые должны были следить за системой VAR.

Главным рефери матча был назначен литовский арбитр Донатас Румшас. Его помощниками должны были быть поляки Бартош Франковски и Томаш Мусялы, которые должны были следить за видеосистемой VAR.

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Скандал с участием польских арбитров

Ночью, около двух часов по местному времени арбитров задержали польские защитники закона в нетрезвом состоянии. В крови Бартоша Франковски обнаружили 1,8 промилле, а у Томаша Мусялы – 1,7 промилле.

Вместе с третьим лицом польские арбитры украли дорожный знак на проспекте Тысячелетия в Люблине и убегали с ним в торгово-развлекательный центр. Мужчин будут судить за повреждение и уничтожение дорожной инфраструктуры.

УЕФА уже официально объявили о смене арбитров на матч Динамо – Рейнджерс. Два других поляка заменят Франковски и Мусялу – это Томаш Квятковский и Павел Малец.

Напомним, что сегодня в 21:00 по киевскому времени, команда Александра Шовковского будет противостоять коллективу Филиппа Клемана в первом матче Q3 Лиги чемпионов.

