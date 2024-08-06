Головним рефері матчу було призначено литовського арбітра Донатаса Румшаса. Його помічниками мали бути поляки Бартош Франковскі та Томаш Мусяли, які повинні слідкувати за відеосистемою VAR.

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Скандал за участю польських арбітрів

Уночі, близько другої години за місцевим часом арбітрів затримали польські захисники закону у нетверезому стані. У крові Бартоша Франковські виявили 1,8 проміле, а у Томаша Мусяли – 1,7 проміле.

Разом з третьою особою польські арбітри вкрали дорожній знак на проспекті Тисячоліття у Любліні і тікали з ним до торгівельно-розважального центру. Чоловіків будуть судити за пошкодження та знищення дорожньої інфраструктури.

УЄФА вже офіційно оголосили про зміну арбітрів на матч Динамо – Рейнджерс. Двоє інших поляків замінить Франковські та Мусялу – це Томаш Квятковський та Павел Малець.

Нагадаємо, що сьогодні о 21:00 за київським часом, команда Олександра Шовковського буде протистояти колективу Філіпа Клемана у першому матчі Q3 Ліги чемпіонів.

