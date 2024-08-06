Филипп Клеман на предматчевой пресс-конференции высказал мнение относительно игры Динамо Киев. Бельгийский специалист выделил сильные стороны столичного коллектива.

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Клеман о Динамо Киев

Наставник Рейнджерс заявил, что матчи Лиги чемпионов полностью отличаются от игр в чемпионате Шотландии. По словам Клемана, глазгианцы в шотландской лиге привыкли доминировать и больше времени проводить с мячом, но против Динамо играть так будет очень сложно.

Мы играем против команды, которую я очень хорошо знаю, потому что я играл против Динамо 4 или 5 лет назад. Мы прошли квалификацию против них с Брюгге. Я вижу, что многие игроки с того времени все еще в Динамо, поэтому они действительно строили команду много лет,

– заявил Клеман.

Филипп Клеман заявил, что они в этом противостоянии не будут владеть мячом 60 процентов матча. Рейнджерс приехал за победой, владение нам не нужно, заявил тренер шотландского коллектива.

Клеман считает, что выступать в Лиге Европы – это не позор, но со стороны престижа и финансов Лига чемпионов выглядит привлекательнее, поэтому все там хотят играть.

Отметим, что номинально домашняя игра киевлян против Рейнджерс состоится сегодня в 21:00 по киевскому времени, в польском городке Люблин на стадионе "Арена-Люблин". Второй матч в Глазго ровно через неделю – 13 августа.

Главный тренер Динамо Киев Александр Шовковский также выступил на пресс-конференции перед матчем Динамо – Рейнджерс.