Во вторник, 6 августа, киевское Динамо продолжит свой путь в Лиге чемпионов. Команда Александра Шовковского примет в Люблине шотландский Рейнджерс, пишет 24 Канал. Начало – в 21:00 по киевскому времени.
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Мощный старт Динамо
Киевляне очень уверенно стартовали в еврокубках этого сезона. Во втором квалификационном раунде ЛЧ Динамо выпал сербский Партизан, которого команда Шовковского не заметила.
В номинально домашней игре киевляне вынесли "братьев России" со счетом 6:2 и де-факто гарантировали себе проход дальше. В Белграде Динамо не расслабилось и добило Партизан со счетом 3:0.
Это позволило вице-чемпиону Украины выйти в третий квалификационный раунд и гарантировать себе евроосень. В случае поражения в этом или следующем раунде Динамо опустится в основной раунд Лиги Европы.
Первым соперником киевлян будет шотландский Рейнджерс. Команда Филиппа Клемана заняла второе место в прошлом сезоне чемпионата, а еще два года назад выходила в финал Лиги Европы.
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Впрочем, сейчас букмекеры оценивают шансы на проход Рейнджерса и Динамо почти одинаковыми. Итоговый успех клуба из Глазго оценивается в 1,90, тогда как киевлян – в 1,92.
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В первом же матче, который будет номинально домашним для Динамо, фаворитом будут киевляне. На их победу выставлен коэффициент 2,22, тогда как на успех Рейнджерс – 3,30.
Ничья же оценивается в 3,65. При этом эксперты верят в большое количество голов в Люблине. На "тотал больше 2,5" можно поставить за 1,91, тогда как на ТМ – за 2,11. Главными фаворитами на забитый гол являются следующие игроки:
- Владислав Ванат (Динамо) – 2,80
- Сирил Дессерс (Рейнджерс) – 3,00
- Андрей Ярмоленко (Динамо) – 3,40
- Данилу Перейра (Рейнджерс) – 3,40
- Николай Шапаренко (Динамо) – 3,50
- Виталий Буяльский (Динамо) – 3,50
- Том Лоуренс (Рейнджерс) – 4,00
- Владислав Кабаев (Динамо) – 4,30
- Владимир Бражко (Динамо) – 4,30