Во вторник, 6 августа, киевское Динамо продолжит свой путь в Лиге чемпионов. Команда Александра Шовковского примет в Люблине шотландский Рейнджерс, пишет 24 Канал. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

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Мощный старт Динамо

Киевляне очень уверенно стартовали в еврокубках этого сезона. Во втором квалификационном раунде ЛЧ Динамо выпал сербский Партизан, которого команда Шовковского не заметила.

В номинально домашней игре киевляне вынесли "братьев России" со счетом 6:2 и де-факто гарантировали себе проход дальше. В Белграде Динамо не расслабилось и добило Партизан со счетом 3:0.

Это позволило вице-чемпиону Украины выйти в третий квалификационный раунд и гарантировать себе евроосень. В случае поражения в этом или следующем раунде Динамо опустится в основной раунд Лиги Европы.

Первым соперником киевлян будет шотландский Рейнджерс. Команда Филиппа Клемана заняла второе место в прошлом сезоне чемпионата, а еще два года назад выходила в финал Лиги Европы.

Интересный факт. Портал Transfermarkt оценивает составы Динамо и Рейнджерс почти одинаковыми по цене. Игроков шотландцев оценивают в 84,55 миллиона евро, тогда как киевлян – в 77,20 миллиона.

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Впрочем, сейчас букмекеры оценивают шансы на проход Рейнджерса и Динамо почти одинаковыми. Итоговый успех клуба из Глазго оценивается в 1,90, тогда как киевлян – в 1,92.

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В первом же матче, который будет номинально домашним для Динамо, фаворитом будут киевляне. На их победу выставлен коэффициент 2,22, тогда как на успех Рейнджерс – 3,30.

Ничья же оценивается в 3,65. При этом эксперты верят в большое количество голов в Люблине. На "тотал больше 2,5" можно поставить за 1,91, тогда как на ТМ – за 2,11. Главными фаворитами на забитый гол являются следующие игроки:

Владислав Ванат (Динамо) – 2,80

Сирил Дессерс (Рейнджерс) – 3,00

Андрей Ярмоленко (Динамо) – 3,40

Данилу Перейра (Рейнджерс) – 3,40

Николай Шапаренко (Динамо) – 3,50

Виталий Буяльский (Динамо) – 3,50

Том Лоуренс (Рейнджерс) – 4,00

Владислав Кабаев (Динамо) – 4,30

Владимир Бражко (Динамо) – 4,30

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