У вівторок, 6 серпня, київське Динамо продовжить свій шлях у Лізі чемпіонів. Команда Олександра Шовковського прийме у Любліні шотландський Рейнджерс, пише 24 Канал. Початок – о 21:00 за київським часом.

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Потужний старт Динамо

Кияни дуже впевнено стартували у єврокубках цього сезону. У другому кваліфікаційному раунді ЛЧ Динамо випав сербський Партизан, якого команда Шовковського не помітила.

У номінально домашній грі кияни винесли "братів Росії" з рахунком 6:2 та де-факто гарантували собі прохід далі. У Белграді Динамо не розслабилось і добило Партизан з рахунком 3:0.

Це дозволило віцечемпіону України вийти у третій кваліфікаційний раунд та гарантувати собі євроосінь. В разі поразки у цьому чи наступному раунді Динамо опуститься до основного раунду Ліги Європи.

Першим суперником киян буде шотландський Рейнджерс. Команда Філіппа Клемана посіла друге місце у минулому сезоні чемпіонату, а ще два роки тому виходила у фінал Ліги Європи.

Цікавий факт. Портал Transfermarkt оцінює склади Динамо та Рейнджерс майже однаковими за ціною. Гравців шотландців оцінюють у 84,55 мільйона євро, тоді як киян – у 77,20 мільйона.

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Втім зараз букмекери оцінюють шанси на прохід Рейнджерса та Динамо майже однаковими. Підсумковий успіх клубу з Глазго оцінюється в 1,90, тоді як киян – у 1,92.

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У першому ж матчі, який буде номінально домашнім для Динамо, фаворитом будуть кияни. На їх перемогу виставлений коефіцієнт 2,22, тоді як на успіх Рейнджерс – 3,30.

Нічия ж оцінюється у 3,65. При цьому експерти вірять у велику кількість голів у Любліні. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,91, тоді як на ТМ – за 2,11. Головними фаворитами на забитий гол є наступні гравці:

Владислав Ванат (Динамо) – 2,80

Сиріл Дессерс (Рейнджерс) – 3,00

Андрій Ярмоленко (Динамо) – 3,40

Данілу Перейра (Рейнджерс) – 3,40

Микола Шапаренко (Динамо) – 3,50

Віталій Буяльський (Динамо) – 3,50

Том Лоуренс (Рейнджерс) – 4,00

Владислав Кабаєв (Динамо) – 4,30

Володимир Бражко (Динамо) – 4,30

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