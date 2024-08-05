У вівторок, 6 серпня, київське Динамо продовжить свій шлях у Лізі чемпіонів. Команда Олександра Шовковського прийме у Любліні шотландський Рейнджерс, пише 24 Канал. Початок – о 21:00 за київським часом.
До теми Українці розташувались у топі: УЄФА оновив п'ятирічний рейтинг клубів Європи
Потужний старт Динамо
Кияни дуже впевнено стартували у єврокубках цього сезону. У другому кваліфікаційному раунді ЛЧ Динамо випав сербський Партизан, якого команда Шовковського не помітила.
У номінально домашній грі кияни винесли "братів Росії" з рахунком 6:2 та де-факто гарантували собі прохід далі. У Белграді Динамо не розслабилось і добило Партизан з рахунком 3:0.
Це дозволило віцечемпіону України вийти у третій кваліфікаційний раунд та гарантувати собі євроосінь. В разі поразки у цьому чи наступному раунді Динамо опуститься до основного раунду Ліги Європи.
Першим суперником киян буде шотландський Рейнджерс. Команда Філіппа Клемана посіла друге місце у минулому сезоні чемпіонату, а ще два роки тому виходила у фінал Ліги Європи.
Прогноз Favbet
Втім зараз букмекери оцінюють шанси на прохід Рейнджерса та Динамо майже однаковими. Підсумковий успіх клубу з Глазго оцінюється в 1,90, тоді як киян – у 1,92.
Читайте також Динамо отримало потенційного суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів
У першому ж матчі, який буде номінально домашнім для Динамо, фаворитом будуть кияни. На їх перемогу виставлений коефіцієнт 2,22, тоді як на успіх Рейнджерс – 3,30.
Нічия ж оцінюється у 3,65. При цьому експерти вірять у велику кількість голів у Любліні. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,91, тоді як на ТМ – за 2,11. Головними фаворитами на забитий гол є наступні гравці:
- Владислав Ванат (Динамо) – 2,80
- Сиріл Дессерс (Рейнджерс) – 3,00
- Андрій Ярмоленко (Динамо) – 3,40
- Данілу Перейра (Рейнджерс) – 3,40
- Микола Шапаренко (Динамо) – 3,50
- Віталій Буяльський (Динамо) – 3,50
- Том Лоуренс (Рейнджерс) – 4,00
- Владислав Кабаєв (Динамо) – 4,30
- Володимир Бражко (Динамо) – 4,30