Киевляне в еврокубках: где смотреть матч Динамо – Рейнджерс онлайн

В рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, Динамо Киев первый матч сыграет на полях Польши против Рейнджерс. Киевлянам нужно одолеть шотландский коллектив, чтобы пробиться в следующий раунд турнира.

Динамо Киев, после двух разгромных побед над сербским Партизаном в прошлом раунде квалификации, продолжит бороться за путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Первый матч киевляне сыграют 6 августа в Люблине, в 21:00 по киевскому времени, пишет 24 канал.

Читайте также "Попасть на ЧМ-2026": президент УАФ рассказал о целях сборной Украины

Где смотреть игру

Матч Q3 Лиги чемпионов Динамо – Рейнджерс онлайн бесплатно будет показан на территории Украины. Прямую трансляцию противостояния можно посмотреть на четырех ресурсах:

телеканал "2+2"

канал "Динамо TV"

ютуб-канал "FootballHub"

ютуб-канал "Динамо Киев"

Также прямая трансляция матча Динамо – Рейнджерс будет доступна на сайте 24 Канала. Начало – в 21:00 по киевскому времени. Напомним, что в предыдущем раунде квалификации киевляне победили Партизан со счетом 9:2 по итогам двух встреч.

История противостояний между Динамо и Рейнджерс

Единственный раз когда команды пересекались между собой был в далеком сезоне-1987/1988 в Кубке чемпионов. Тогда киевляне в первом раунде одержали минимальную победу над шотландцами , о том во втором матче на выезде пропустили дважды и покинули турнир.