Динамо Київ, після двох розгромних перемог над сербським Партизаном у минулому раунді кваліфікації, продовжить змагатись за путівку у груповий етап Ліги чемпіонів. Перший матч кияни зіграють 6 серпня у Любліні, о 21:00 за київським часом, пише 24 канал.
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Де дивитися гру
Матч Q3 Ліги чемпіонів Динамо – Рейнджерс онлайн безкоштовно буде показаний на території України. Пряму трансляцію протистояння можна подивитися на чотирьох ресурсах:
- телеканал "2+2"
- канал "Динамо TV"
- ютуб-канал "FootballHub"
- ютуб-канал "Динамо Київ"
Також пряма трансляція матчу Динамо – Рейнджерс буде доступна на сайті 24 Каналу. Початок – о 21:00 за київським часом. Нагадаємо, що у попередньому раунді кваліфікаціі кияни перемогли Партизан з рахунком 9:2 за підсумками двох зустрічей.
Історія протистоянь між Динамо та Рейнджерс
Єдиний раз коли команди перетинались між собою був у далекому сезоні-1987/1988 в Кубку чемпіонів. Тоді кияни у першому раунді здобули мінімальну перемогу над шотландцями , про те у другому матчі на виїзді пропустили двічі та покинули турнір.