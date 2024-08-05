Динамо Київ, після двох розгромних перемог над сербським Партизаном у минулому раунді кваліфікації, продовжить змагатись за путівку у груповий етап Ліги чемпіонів. Перший матч кияни зіграють 6 серпня у Любліні, о 21:00 за київським часом, пише 24 канал.

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Де дивитися гру

Матч Q3 Ліги чемпіонів Динамо – Рейнджерс онлайн безкоштовно буде показаний на території України. Пряму трансляцію протистояння можна подивитися на чотирьох ресурсах:

телеканал "2+2"

канал "Динамо TV"

ютуб-канал "FootballHub"

ютуб-канал "Динамо Київ"

Також пряма трансляція матчу Динамо – Рейнджерс буде доступна на сайті 24 Каналу. Початок – о 21:00 за київським часом. Нагадаємо, що у попередньому раунді кваліфікаціі кияни перемогли Партизан з рахунком 9:2 за підсумками двох зустрічей.

Історія протистоянь між Динамо та Рейнджерс

Єдиний раз коли команди перетинались між собою був у далекому сезоні-1987/1988 в Кубку чемпіонів. Тоді кияни у першому раунді здобули мінімальну перемогу над шотландцями , про те у другому матчі на виїзді пропустили двічі та покинули турнір.

До слова. У разі успіху Динамо Київ в протистоянні проти Рейнджерс, киян зустірнуться у останньому раунді кваліфікацї Ліги чемпіонів з переможцем пари Зальцбург – Твенте. Якщо столичний клуб не зможе пройти глазгіанців, то команда напряму потрапить у груповий етап Ліги Європи.