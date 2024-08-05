Главный тренер национальной команды Сергей Ребров заявил, что сборная Украины еще молодая команда с большим потенциалом. Андрей Николаевич на пресс-конференции рассказал о главных задачах сборной на ближайшее время.

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Речь Андрея Шевченко в Доме футбола

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко полностью поддержал Сергея Реброва и его тренерский штаб, а также рассказал об изменениях в УАФ.

Андрей Николаевич отметил, что они провели заседание Комитета сборных и обсудили многие моменты и направление развития украинского футбола, в частности национальной сборной Украины.

Хотел бы определить следующие цели для национальной сборной и Ассоциации. В сентябре мы начинаем новый двухлетний цикл. Он будет важным для нас. Главная задача – выход на чемпионат мира. Или через отборочный турнир или через Лигу наций. Это не имеет значения, главное – попасть туда,

– заявил Шевченко.

Также президент УАФ рассказал о реформировании отделов скаутинга и аналитики, чтобы улучшить их работу.

К слову. На Евро-2024 сборная Украины не смогла выйти из группы, набрав 4 очка и заняла 4-е место в квартете с Бельгией, Румынией и Словакией. Это был первый крупный турнир для национальной команды под руководством Сергея Реброва.

Осенью 2024 года, сборная Украины будет играть в Лиге наций в дивизионе B1 против Чехии, Албании и Грузии. Все шесть матчей квартета сыграют в течение осени этого года.