Філіп Клеман на передматчевій пресконференції висловив думку щодо гри Динамо Київ. Бельгійський спеціаліст виділив сильні сторони столичного колективу.

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Клеман про Динамо Київ

Наставник Рейнджерс заявив, що матчі Ліги чемпіонів повністю відрізняються від ігор у чемпіонаті Шотландії. Зі слів Клемана, глазгіанці у шотландській лізі звикли домінувати та більше часу проводити з м'ячем, але проти Динамо грати так буде дуже складно.

Ми граємо проти команди, яку я дуже добре знаю, тому що я грав проти Динамо 4 або 5 років тому. Ми пройшли кваліфікацію проти них із Брюгге. Я бачу, що багато гравців з того часу все ще в Динамо, тому вони дійсно будували команду багато років,

– заявив Клеман.

Філіп Клеман заявив, що вони у цьому протистоянні не будуть володіти м'ячем 60 відстотків матчу. Рейнджерс приїхав за перемогою, володіння нам не потрібне, заявив тренер шотландського колективу.

Клеман вважає, що виступати у Лізі Європи – це не ганьба, але зі сторони престижу та фінансів Ліга чемпіонів виглядає привабливіше, тому всі там хочуть грати.

Зазначимо, що номінально домашня гра киян проти Рейнджерс відбудеться сьогодні о 21:00 за київським часом, у польскому містечку Люблін на стадіоні "Арена-Люблін". Другий матч у Глазго рівно через тиждень – 13 серпня.

Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський також виступив на пресконференції перед матчем Динамо – Рейнджерс.